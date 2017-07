Liefst vijf Ajacieden op lijst grootste talenten ter wereld

De voorbereiding op het seizoen 2017/2018 is alweer in volle gang, maar bij Tussen De Linies kijkt men nog één keer terug op vorig seizoen. Het medium presenteert de 50 grootste talenten van 2016/2017. De lijst is gebaseerd op basis van de Squawka Performance score, SciSkill Index score, SciSkill Potential score en op basis van eigen waarneming.



Opvallend: liefst vijf Ajacieden hebben het tot de lijst geschopt. David Neres (#49) is de 'laagst geklasseerde'. Ook Donny van de Beek (#47), Justin Kluivert (#43), Matthijs de Ligt (#21) en Kasper Dolberg (#16) vinden we terug op de lijst.



De top vijf wordt gevormd door Marcus Rashford (MUFC), Christian Pulisic (BVB), Gabriel Jesus (MCFC), Ousmane Dembélé (BVB) en natuurlijk Kylian Mbappé (AS Monaco).