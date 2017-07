'Nederlandse interesse voor voormalig probleemkind PSV'

De kans is groot dat de wegen van Valencia CF en Zakaria Bakkali deze zomer gaan scheiden. De 21-jarige aanvaller is in Spanje op een zijspoor beland, maar hoeft zich over een tekort aan belangstelling geen zorgen te maken.



Plaza Deportiva schrijft donderdagochtend dat het voormalig probleemkind van PSV op interesse uit Nederland, Portugal en België kan rekenen. Het medium noemt geen clubnamen, maar het moge duidelijk zijn dat Bakkali nog altijd een gewilde speler is.



De jonge Belg verruilde PSV in 2015 voor een avontuur bij de gevallen Spaanse topclub, maar een doorslaand succes werd het nooit. In totaal kwam hij toch nog tot 40 duels in het shirt van Valencia, maar de nieuwe trainer Marcelino Garcia Toral zou geen toekomst in Bakkali zien.