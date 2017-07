Ten Hag: gaat om het belang van het Nederlandse voetbal

Voor FC Utrecht begint het seizoen dit jaar wel heel erg vroeg. De Domstedelingen dienen te spelen in de voorronde van de Europa League en eerst staat de uitwedstrijd op Malta tegen Valletta FC op het programma. Het is momenteel snikheet op het eiland, maar coach Erik ten Hag gaat voor de winst.



Over de temperatuur zegt hij tegen Voetbal International: "We hebben zaterdag al in soortgelijke omstandigheden gespeeld tegen FC Qabala. Tijdens de slotpartij van vorig seizoen, tegen AZ, lieten we bovendien zien goed met zulke omstandigheden te kunnen omgaan. Die hardheid hebben we. We hebben de nodige spelers in de gelederen met Europese ervaring, en ook wat jongens die het nog niet meemaakten."



Ten Hag gaat verder met zijn verhaal: "We hebben ten aanzien van het Nederlandse voetbal en de punten die in dit toernooi voor de ranking te verdienen zijn een verantwoordelijkheid en die moeten we nemen. Wedstrijden als deze spelen is van groot belang voor spelers. Van deze ervaringen en dit soort wedstrijden word je beter. Hoe meer van deze partijen, des te beter. Dat neem je mee in je voetbalbagage. Het gaat vandaag om het belang van ieder individu, van de club, van de supporters en het Nederlandse totale voetbal. We hebben een job te doen."