"Mijn zaakwaarnemer is in gesprek met Ajax"

De Eredivisie-topclub Ajax wil nog met een aantal versterkingen voor het eerste team komen, maar de Amsterdammers zijn eveneens op zoek naar goede talenten. Wat dat betreft is directeur Marc Overmars op dit moment in gesprek met Allan Okello van Kampala Capital City Authority Football Club uit Uganda.



Aan het medium Swift Sports vertelt de middenvelder: "Ik ben natuurlijk erg enthousiast over de interesse van Ajax in mij, want dat is een van de grootste clubs van Europa en het is de droom van iedere voetballer om bij zo’n club in beeld te komen. Maar ik heb nog een contract bij KCCA. Ze hebben veel vertrouwen in mij en hebben mij het platform geboden waarop ik heb kunnen laten zien wat ik kan. Ik ben nog jong en wacht af wat de club en mijn zaakwaarnemers voor mij besluiten."



Okello gaat verder: "Mijn zaakwaarnemer is in onderhandeling met een aantal clubs en als de beste aanbieding op tafel komt te liggen, dan gaan we daarnaar kijken. Hij is ook in gesprek met Ajax en ik hoop dat alles goed gaat." De voetballer moet sowieso tot zijn achttiende verjaardag wachten voordat hij naar Europa mag vertrekken. Ajax zou hem een jaartje bij zijn huidige club willen stallen.