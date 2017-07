'De Boer haalt na Riedewald nóg een Nederlander'

Oefenmeester Frank de Boer wil zijn nieuwe werkgever Crystal Palace voorzien van een Ajax-sausje. De Engelsen halen Jaïro Riedewald vermoedelijk binnen afzienbare tijd binnen voor 9 miljoen euro en zijn nog geïnteresseerd in Davinson Sánchez. Daarnaast is men bezig met keeper Jasper Cillessen van FC Barcelona.



De Londenaren hebben inmiddels afscheid genomen van hun tweede keeper Steve Mandanda en zijn nu op zoek naar een vervanger. Volgens het medium The Guardian is Crystal Palace daadwerkelijk bezig met Cillessen, voor wie de Engelsen een huurconstructie in gedachten hebben. Wel hopen zij in de onderhandelingen met technisch directeur Robert Fernandez van de Catalanen een optie tot koop af te dingen.



Cillessen staat pas één seizoen onder contract in het Camp Nou-stadion en deed het in de Copa del Rey-wedstrijden best goed. Palace hoopt Barcelona echter over de streep te trekken door flink te betalen voor de huur van de Oranje-keeper. Ook de optie tot koop zal naar verwachting heel erg hoog liggen: Barça betaalde 13 miljoen euro voor Cillessen aan Ajax en wil dit bedrag sowieso terugverdienen, als de goalie al te koop is.