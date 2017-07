'Ajacied binnen 24 uur weg voor 9 miljoen euro'

Nog niet zo heel lang geleden waren ze bij Ajax nog zo te spreken over hun goede lichting, met spelers als Kenny Tete, Riechedly Bazoer, Anwar El Ghazi en Jaïro Riedewald. Al deze spelers zijn inmiddels vertrokken, behalve de laatstgenoemde. Die staat echter ook voor een transfer, hij gaat voor Crystal Palace spelen.



De Telegraaf schrijft het volgende over de deal: "De transfer van Jairo Riedewald (20) naar Crystal Palace is een kwestie van tijd. De Londense club hoopt in de komende 24 uur overeenstemming te bereiken met Ajax over een transfersom van ongeveer 9 miljoen euro en ook de persoonlijke wensen van de speler in te vullen."



Het medium gaat verder: "Ook Everton toonde de voorbije dagen interesse, maar Ronald Koeman had ook andere spelers op het oog en geeft daar nu de voorkeur aan. Riedewald weet zich bovendien verzekerd van veel speeltijd als hij naar de nieuwe werkgever van Frank de Boer gaat en dat is na het afgelopen seizoen met veel duels op de reservebank het belangrijkste in de carrière van de man die aanvankelijk bestemd leek om bij Ajax voor jaren een vaste waarde te worden."