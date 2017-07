'Feyenoord wil eind augustus 2 spelers presenteren'

Technisch directeur Martin van Geel van Feyenoord heeft wat moeite met de gekte op de transfermarkt. Hij is nog op zoek naar een aantal aanwinsten, maar de werkgevers van de spelers op de scoutinglijst vragen allemaal heel erg veel geld voor hun voetballers. Eind augustus zou Feyenoord twee goede spelers willen presenteren.



Dat is in ieder geval wat Martijn Krabbendam vertelt aan Voetbal International. Volgens hem staan Steven Berghuis en Robin van Persie nog altijd op het verlanglijstje van de technisch manager van Feyenoord. "Het is geen geheim dat Feyenoord Van Persie graag wil overnemen van Fenerbahçe. De topscorer aller tijden van Oranje zou, mits fit, van grote waarde kunnen zijn naast, of achter, Jörgensen. Een transfer is nog lastig. Feyenoord hoopt eind augustus zaken te kunnen doen."



Van Geel is dan dus van zins om gelijk maar met een dubbeltransfer te komen. "Rond die tijd moet ook Berghuis binnen zijn. Feyenoord huurde hem afgelopen jaar van Watford, maar wil hem nu definitief overnemen. Dat is nodig, omdat alleen Bilal Basaçikoglu en eventueel Jens Toornstra als rechtsbuiten kunnen spelen."