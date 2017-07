'Nóg een Ajax-verdediger staat voor een transfer'

Ajax verkocht Kenny Tete al aan het Franse Olympique Lyon, waar Davinson Sánchez in de gaten wordt gehouden door Real Madrid. Jaïro Riedewald vertrekt hoogstwaarschijnlijk naar de Premier League en volgens de Duitse media staat ook Nick Viergever voor een transfer. Bayer Leverkusen zou met hem bezig zijn.



Volgens de krant BILD wil de Bundesliga-club per se aan de slag met de multifunctionele verdediger van Ajax, die veel indruk maakte in de Europa League-return tussen de Amsterdammers en Schalke 04, waarin hij als reddende engel optrad. Bij Bayer Leverkusen zou men denken dat Viergever op te halen is uit de Johan Cruijff ArenA voor ongeveer 5 miljoen euro. Diego Reyes van het Portugese FC Porto is optie numero twee.



Het contract van Viergever bij Ajax loopt nog door tot de zomer van 2018 en het is onduidelijk of Marc Overmars van zins is deze verbintenis te verlengen. De stopper zelf vertelde eerder in ieder geval: "Ik krijg vertrouwen van de technische staf. Nu moet de club dat vertrouwen nog uitspreken. Maar zo niet, dan niet. Ik zit goed in mijn vel." Viergever kan nu dus een miljoenentransfer maken.