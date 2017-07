Bayern München-verdediger op weg naar sc Heerenveen of AZ?

Het heeft er alle schijn van dat Matthias Stingl op weg is naar de Eredivisie. De Duitse vleugelverdediger laat zelf via zijn sociale kanalen weten dat hij in het vliegtuig is gestapt naar Amsterdam.



Eerder werd hij al gelinkt aan zowel AZ als sc Heerenveen, waarop het nu dus erop lijkt dat hij daadwerkelijk bij één van deze twee clubs aan de slag zal gaan.



Stingl speelt al sinds 2012 in de jeugdopleiding van Bayern München. In het zuiden van Duitsland begon hij als spits, maar zakte steeds verder terug. Inmiddels is hij dus vleugelverdediger en mocht vorig seizoen nog beginnen in de A-selectie. Een doorbraak zit er alleen niet in voor de negentienjarige.