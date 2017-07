Nederlander gepresenteerd bij LA Galaxy

Pele van Anholt heeft zijn droomtransfer te pakken. De verdediger was transfervrij en weet daarmee Tilburg te verruilen voor Los Angeles. De 26-jarige gaat spelen voor LA Galaxy.



"Pele is een getalenteerde en multifunctionele speler, die kwaliteit en ervaring toevoegt aan onze verdediger", laat directeur Pete Vagenas, weten. "Onze staf heeft een uitstekende job gedaan door hem te vinden en hem binnen te halen."



De transfer hing al in de lucht, maar nu is alles officieel rondgemaakt. Daarmee maakt de voormalig speler van sc Heerenveen en Willem II een mooie stap. Minimaal zo mooi is zijn vermoedelijke debuut, want zaterdag speelt Galaxy tegen Manchester United.