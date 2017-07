Ten Hag staat voor lastige keuze op Malta

FC Utrecht staat voor het eerste belangrijke duel, want donderdag wordt er in de voorronde van de Europa League gespeeld bij FC Valletta. Voor Erik ten Hag gelijk een keuze.



Wie gaat er mee Urby Emanuelson of Dario Dumic. De trainer van FC Utrecht kan maar één nieuweling inschrijven. De verwachting is dat Dumic de voorkeur zal krijgen. Hij is fitter en een centrale verdediger lijkt de voorkeur te hebben.



"Wij hebben twee jaar geknokt om hier te komen. Het zonnetje schijnt, het bevalt hier, we hebben er zin in", liet Ten Hag weten in AD/Sportwereld. Ingaan op wie hij gaat opstellen deed de oefenmeester nog niet.