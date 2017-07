Sparta presenteert Fransman met verleden bij PSG

Sparta Rotterdam kan vanaf heden beschikken over Franck Bambock. De 22-jarige komt over van SD Huesca uit Spanje, maar is een een jeugdinternational van Frankrijk.



De afgelopen twee seizoenen kwam Bambock uit in Spanje, nu heeft hij getekend op Het Kasteel. Daar loopt zijn contract één jaar met een optie voor een tweede campagne. De middenvelder is de 24ste speler in de selectie van Alex Pastoor.



"Franck is een Frans jeugdinternational die onder andere bij Paris Saint-Germain zijn opleiding heeft genoten", zegt hij. "Met PSG heeft hij ook meegespeeld in de UEFA Youth League. Hij kan op meerdere posities van het middenveld en centraal achterin uit de voeten waardoor wij meer keuze hebben binnen onze A-selectie."





