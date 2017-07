Vitesse krijgt zijn zin en verkast naar de zondag

Jong Vitesse degradeerde op pijnlijke wijze uit de Tweede Divisie en wil zo snel mogelijk terugkeren. Die kans is nu een stuk groter, want de club mag alsnog in de Derde Divisie Zondag aan de slag.



De Arnhemse formatie zou eigenlijk aan de bak moeten in de veel sterker geachte zaterdagpoule, maar op het laatste moment heeft Magreb'90 medewerking geleverd om te ruilen van speeldag. Volgens TweedeDivisie.org komt dit door een financiële vergoeding die de Utrechtse club goed kon gebruiken.



De zwaar bekritiseerde directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee grijpt dit voor hem positieve moment groots aan. "We zijn blij dat Magreb’90 wil switchen naar de zaterdag en Jong Vitesse de overstap maakt naar de zondag. Het competitieprogramma moet nu aangepast worden, omdat Magreb heeft aangegeven alsnog de overstap te willen maken. Dat zal ook voor de zondagteams gevolgen hebben. Hiermee hopen we de scheve verhouding tussen zaterdag en zondag wat betreft de beloftenteams iets te hebben rechtgetrokken."