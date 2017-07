PSV sluit eerste oefenduel in Zwitserland met zege af

PSV heeft het eerste oefenduel op het trainingskamp in Verbier, Zwitserland, winnend afgesloten. De nummer vier van het land FC Sion werd er met 0-1 verslagen dankzij een goal van Gaston Pereiro.



De Uruguayaan schoot in de eerste helft op aangeven van linksbuiten Jurgen Locadia raak. Wat opviel was dat Sam Lammers in de basis stond: Luuk de Jong zat op de bank, terwijl de 11 starters een 'logische opstelling' vormden met het oog op het komende seizoen.



In de rust, en naar mate de tweede helft vorderde, wisselde trainer Phillip Cocu er vrolijk op los. Doelpunten leverde het echter niet op, ook niet bij Sion. Aanwinst Derrick Luckassen arriveerde overigens gisteren bij de ploeg, maar zat nog niet bij de wedstrijdselectie van vandaag.





