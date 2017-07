PSV is zojuist op een 0-1 voorsprong gekomen in het oefenduel met het Zwitserse FC Sion. De openingstreffer kwam van Gaston Pereiro, uit een voorzet van Jurgen Locadia. Het mooiste deel uit de aanval was echter de steekpass daarvóór, van de teruggekeerde Adam Maher. Lekker!





