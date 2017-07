Sneijder is het helemaal zat: "Anders stap ik naar de FIFA!"

Het is nog altijd zeer onduidelijk of Wesley Sneijder deze zomer bij Galatasaray blijft. In ieder geval moet er wel het nodige gaan veranderen bij de Turken, mocht de Oranje-international blijven.



Hij heeft immers nog altijd een forse tijd zijn salaris niet uitbetaald gekregen. "Het gaat om heel veel geld", wordt Sneijder in de Turkse media geciteerd. "Ik heb het naar mijn zin hier en wil graag blijven, maar het is wel anders gelopen dan ik had gedacht."



"Mijn rugnummer hebben ze weggegeven en ik sta ook niet op de spelerslijst van de UEFA. Nu willen ze mij ook nog eens niet betalen. Ik mag transfervrij vertrekken als mijn salaris achterblijft, maar ik ga nergens heen en wil mijn salaris van komend seizoen gewoon krijgen. Als ik het niet ontvang, stap ik naar de FIFA", zou Sneijder volgens de Turkse pers gezegd hebben.