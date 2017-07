Ronaldo's zomer krijgt bizarre wending na pijnlijk bezoekje

Cristiano Ronaldo was heerlijk aan het genieten van zijn welverdiende vakantie. De Portugese superster van Real Madrid vertoefde Formentera, waar hij relaxte op een enorme boot.



Echter, vandaag werd Ronaldo getrakteerd op een bezoekje van meerdere politieagenten. Zij zouden zijn jacht, genaamd de AYa London, afgezet en doorzocht hebben. Er werden schermen geplaatst, zodat de aanvaller en zijn familie niet konden zien wat er binnen gebeurde. Dat meldt de krant Hola. De zoektocht op het schip zou zo'n anderhalf uur geduurd hebben.



Naar alle waarschijnlijkheid vond de actie plaats in het kader van de belastingzaak tegen Ronaldo. Hij werd beschuldigd van ontduiking in de periode tussen 2011 en 2014.





