'Vitesse legt Chelsea-huurling nu zelfs permanent vast'

Het afgelopen seizoen werd hij door Vitesse al gehuurd van Chelsea na de winter, maar Mukhtar Ali kwam er in een half jaar tijd niet verder dan zes invalbeurten. Toch overtuigde de jongeling de technische staf in Arnhem wél.



Daarom wordt Mukhtar (19) nu voor drie jaar permanent vastgelegd, zo meldt De Gelderlander. Vorig seizoen was hij na Lewis Baker, Matt Miazga en Nathan de vierde Chelsea-huurspeler in de GelreDome, dit seizoen zal hij er onder meer Fankaty Dabo en Charlie Colkett treffen. Maar nu als vaste Vitesse-speler dus, zo meldt de krant.





Mukhtar Ali has joined Vitesse on a permanent deal signing a three year contract. Good luck @_MukhtarAli 👊👊 — CarefreeYouth (@CarefreeYouth) 12 juli 2017

Mukhtar Ali will also re-sign for Vitesse but permanently this time. Huge congrats to him. Three-year deal #cfc https://t.co/6v3NaV2TjI — Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) 12 juli 2017

