'Dit Feyenoord-trio mag zich opmaken voor een seizoen bankzitten'

Feyenoord gaat aankomend seizoen de UEFA Champions League in en dus zal er nog wat versterking bij moeten komen. Volgens clubwatcher Martijn Krabbendam is die versterking echter niet nodig op het middenveld.



"Die as wordt mede gevormd door Karim El Ahmadi, de captain zonder aanvoerdersband, de regisseur die het ritme bepaalt en het moment van druk zetten", vertelt de verslaggever van Voetbal International. "Hij verlengde in maart zijn contract met Feyenoord tot 2019, net zoals zijn trouwe luitenant Tonny Vilhena. Hij tekende een nieuwe verbintenis die doorloopt tot 2020. Samen waren ze het hart en de longen van het kampioensteam, gevreesd vanwege hun power."



"Uitgerekend een van de weinige spelers die daarin mee konden, Sofyan Amrabat van FC Utrecht, komt nu het middenveld van Feyenoord versterken. Amrabat kan overal uit de voeten, op de posities van El Ahmadi en Vilhena, maar hij is ook in staat als aanvallende middenvelder te spelen. En in uiterste nood als rechts- of linksback. Jens Toornstra is ook terug. Hij vulde de rol van aanvallende middenvelder goed in met goals en verlengde ook zijn contract, zelfs tot 2021."



"Zo zit Van Bronckhorst stevig in zijn middenvelders, want hij heeft ook nog steeds Simon Gustafson, Marko Vejinovic en Renato Tapia in zijn selectie. Feyenoord betaalde voor dat trio bij elkaar zevenenhalf miljoen en wil best meewerken aan een vertrek, mochten zich clubs melden. Tot die tijd maken ze deel uit van de groep en is het vooruitzicht vermoedelijk opnieuw een seizoen als bankzitter", aldus Krabbendam.