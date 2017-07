Gehavend Oranje Onder-19 imponeert: 'Razend knap'

Oranje Onder-19 speelt woensdagavond de halve finale van het EK. Bondscoach Maarten Stekelenburg mist liefst 22 spelers, maar slaagt er toch in om in Georgië te verrassen. Foppe de Haan is onder de indruk.



"Ik vind het razend knap, temeer omdat ik in de aanloop naar het toernooi las dat de ene na de andere speler afzegde. Dan mag je het een groot wonder noemen dat er met 4-1 wordt gewonnen van Duitsland en je je relatief makkelijk plaatst voor de halve finale. Het blijft talent, het verleden heeft ook uitgewezen dat het niet makkelijk is te voorspellen, maar de prestaties in Georgïe bieden zeker hoop", vertelt hij aan Voetbal International.



Ook Jelle Goes, tot voor kort technisch manager was bij de KNVB, is enthousiast. "Over een gouden generatie hoor je mij niet praten, maar ik zie wel veel perspectief. Dat riep ik al vorig jaar. Niet alleen Oranje Onder-19, maar ook Onder-20, Onder-16 en de volgende lichting van Jong Oranje bieden hoop. Ik ben heel optimistisch over de komende generaties, maar daarbij zijn de keuzes die de spelers de komende jaren maken cruciaal. Speeltijd en ontwikkeling moeten voorop blijven staan."