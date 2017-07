Officieel: FC Groningen heeft Veldwijk te pakken

Het hing al even in de lucht, maar is nu helemaal officieel: Lars Veldwijk speelt komend seizoen in het shirt van FC Groningen. De 25-jarige aanvaller wordt woensdag gepresenteerd bij FC Groningen, meldde de club.



Veldwijk kwam in Nederland eerder uit voor FC Volendam, FC Utrecht, FC Dordrecht, Excelsior en PEC Zwolle.



Een klein jaar geleden ondertekende Veldwijk nog een vierjarig contract bij het Belgische KV Kortrijk.





Vanmiddag om 15.30 uur presenteren we Lars Veldwijk in het Noordlease Stadion! pic.twitter.com/nw9fUqwBBV — Hans Nijland (@jdnijland) 12 juli 2017