James komt tekort voor Real: "Dat mist hij"

Het is alweer drie jaar geleden dat Real Madrid liefst 80 miljoen euro aan AS Monaco betaalde voor James Rodriguez. De Colombiaanse middenvelder begon goed aan zijn periode in Madrid, maar kwam er onder Zinedine Zidane nauwelijks meer aan te pas. Nu wordt hij verhuurd aan Bayern München.



"James moest Zidane in iedere wedstrijd overtuigen. Niet één keer, maar iedere wedstrijd. Je karakter moet dan wat harder zijn en dat mist hij. Om voor Real Madrid te spelen, moet je net een beetje meer geven", zegt de Mexicaanse oud-spits Hugo Sánchez in een interview met Radio Marca. James lijkt niet de enige die deze zomer mag vertrekken.



Ook Álvaro Morata lijkt op weg naar de uitgang. Chelsea zou interesse in de spits hebben, maar Sánchez hoopt dat hij in Madrid blijft. "Morata verkopen zou een luxe zijn, ik hoop dat het niet nodig is. Maar het is duidelijk dat hij niet een heel seizoen op de bank wil zitten, zeker nu het WK 2018 er aan zit te komen."