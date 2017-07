Fraser baalt: "Dit is overduidelijk zijn eigen keuze geweest"

De kans is groot dat Elroy Room deze zomer vertrekt bij Vitesse. De doelman weigert zijn contract, dat nog één jaar door loopt, in Arnhem te verlengen. Naar verluidt is er serieuze interesse voor hem uit Engeland. Trainer Henk Fraser baalt.



"Iedereen heeft ambitie, zowel de speler als de club Vitesse. Er is ook veel interesse voor hem", aldus Fraser in gesprek met Omroep Gelderland. De trainer zou Room graag willen houden. Hij heeft daar met de keeper over gesproken. "Room weet hoe ik over hem denk, maar dit is overduidelijk zijn eigen keuze geweest."



Vitesse trok onlangs Remko Pasveer aan. Mocht Room tóch blijven, dan gaat er dus één ervaren doelman op de bank belanden. "We hebben de twee volwaardige keepers wel nodig, ik wil zo goed mogelijk beslagen ten ijs komen", zegt Fraser.