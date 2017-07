Update: 'Riedewald heeft keuze al gemaakt'

Ajax lijkt na Kenny Tete ook Jairo Riedewald kwijt te raken. De kans is groot dat de jonge verdediger voor een avontuur in de Premier League kiest. Riedewald verwacht zelf op korte termijn een transfer te maken. Newcastle United en Crystal Palace zijn zeer concreet. Dat meldt Voetbal International woensdagochtend.



Door de concrete interesse liet Riedewald afgelopen zaterdag al verstek gaan in het oefenduel met Werder Bremen.



Zowel Newcastle United als Crystal Palace, waar Frank de Boer sinds kort de manager is, is bereid om de transfersom van naar verluidt ongeveer tien miljoen euro op tafel te leggen. Volgens Engelse media zou met Everton nog een derde Engelse club in de markt zijn. Welke club het uiteindelijk gaat worden, blijft nog even afwachten.



Update, 10.40 uur:



Volgens De Telegraaf heeft Riedewald zijn keuze al gemaakt. De verdediger gaat voor een avontuur bij Crystal Palace en wordt daarmee herenigd met Frank de Boer. De transfer levert Ajax naar verluidt minimaal 8 miljoen euro op.