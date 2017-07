FOTO: Opvallende Arsenal-ster poseert in gloednieuw tenue

Arsenal-sterspeler Alexis Sánchez wordt al maanden in verband gebracht met een transfer, maar vooralsnog speelt de Chileen 'gewoon' in het Emirates stadion. Mogelijk blijft dat ook komend seizoen het geval, want de aanvaller is namelijk door zijn club gebruikt om het gloednieuwe derde tenue voor komend seizoen te onthullen.





Presenting our new @pumafootball third kit for 2017/18.



Get yours here 👉 https://t.co/6GJKSvMYYT pic.twitter.com/vA3q7Kk5hq — Arsenal FC (@Arsenal) 12 juli 2017