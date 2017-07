Veldwijk heeft keuze gemaakt: woensdagmiddag presentatie

Lars Veldwijk keert definitief terug op de Nederlandse velden. De boomlange spits was eigendom van KV Kortrijk uit België, maar werd het afgelopen half jaar verhuurd aan het Noorse Aalesunds FK. Veldwijk wilde graag terug naar Nederland en kon kiezen tussen FC Groningen, Vitesse en ADO Den Haag. Uiteindelijk is het Groningen geworden. Dat meldt RTV Noord woensdagochtend.



Veldwijk wordt woensdagmiddag gepresenteerd in het Noordlease Stadion. Veldwijk gaat na zijn presentatie weer terug naar Noorwegen en dus niet mee op trainingskamp naar Duitsland. Met Aalesunds FK speelt hij zondag nog een wedstrijd. Dat is zijn laatste, want het huurcontract met de Noren loopt eind deze maand af.



FC Groningen heeft veel moeite gedaan om Veldwijk naar Groningen te lokken. Trainer Ernest Faber en technisch manager Ron Jans brachten vorige week in Noorwegen een tweedaags bezoek aan de aanvaller.