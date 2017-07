'Feyenoord moet snel zijn voor zeer gewilde verdediger'

Feyenoord is op zoek naar versterking, maar het is inmiddels duidelijk dat de club niet al te lang meer moet wachten als het gaat om Abdou Diallo. Bronnen uit Duitsland melden inmiddels dat steeds meer clubs het vizier gericht hebben op de Fransman.



Diallo staat nog tot medio 2021 onder contract bij AS Monaco, maar heeft inmiddels de één na de andere club achter zich aan. Naast Feyenoord blijkt nu ook 1. FSV Mainz 05 geïnteresseerd in zijn diensten. Ook het Italiaanse Fiorentina heeft het vizier gericht op Diallo.



Mochten clubs zich willen versterken met de jeugdinternational, dan moeten ze met zo'n vijf miljoen euro op tafel komen. Of Feyenoord bereid is om dat neer te tellen voor Diallo, is afwachten.