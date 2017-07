Willems: "Bij PSV en bij mij is er geen onduidelijkheid"

Jetro Willems heeft zijn pijlen voor de zomerse transferperiode echt gericht op een transfer bij PSV. De linksback is toe aan een nieuw avontuur en denkt ook wel te weten waar hij dat nieuwe avontuur gaat vinden, zo gaf hij te kennen in gesprek met Voetbal International.



"Bij PSV en bij mij is er geen onduidelijkheid, ik wil een volgende stap zetten. Er zijn een aantal clubs concreet en het is wachten op een club die als eerste een bod bij PSV neerlegt. Ik wil natuurlijk naar een topcompetitie, Frankrijk reken ik daar ook bij", vertelde Willems.



"De tijd dat een jonge speler vanuit de Eredivisie direct naar een absolute internationale topclub gaat, is denk ik wel voorbij. Maar het kan ook via een tussenstap", aldus zijn woorden.