Vitesse-keeper kan zomaar in Premier League aan de slag

Eloy Room leek op weg naar Duitsland, maar hij kan nu een zeer opvallende transfer gaan maken. De keeper mag de reservebanken van de Premier League gaan testen.



De Liverpool Echo meldt namelijk dat hij Joel Robles mag gaan vervangen bij Everton. De Spanjaard mag vertrekken bij de ploeg van Ronald Koeman. Zodra dit gebeurd is kan Room inschuiven.



De keeper van Vitesse mag op zijn beurt bij een mooie transfer Arnhem verlaten, want Remko Pasveer is al aangetrokken om hem te ontvangen. Met een clausule van een miljoen is Room voor Everton een koopje. Zo legden ze liefst 28 miljoen neer voor Jordan Pickford van Sunderland, hij wordt de eerste keeper.