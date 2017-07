Koeman neemt zeer opvallende concurrent Klaasen niet mee

Ross Barkley is opvallend genoeg buiten de selectie gehouden voor het eerste trainingskamp van Everton. De aanvallende middenvelder zag deze zomer Davy Klaassen en Wayne Rooney al naar Goodison Park komen.



De rol van de pas 23-jarige lijkt dan ook opeens uitgespeeld onder Ronald Koeman. Op stormachtige wijze kwam het talent de Premier League binnen, maar zijn gedrag zorgt nog wel eens voor problemen. Blijkbaar is dit voor Koeman nu reden om verder te kijken.



Geruchten gaan namelijk volop dat hij moet uitkijken naar een nieuwe club en dat wordt nu alleen maar versterkt. Everton heeft zelf laten weten dat Barkley niet mee kan vanwege een lichte blessure, maar dit is opvallend voor een eerste trainingskamp. Everton gaat overigens naar Tanzania, waar tegen Gor Mahia uit Kenia de eerste oefenwedstrijd wordt gespeeld...