Mourinho onthult nieuwe aanvoerder na tijdperk-Rooney

Het zijn drukke tijden bij Manchester United. De Britse topclub wist eerder deze week Romelu Lukaku vast te leggen én nam afscheid van Wayne Rooney. Die laatste was de voorbije jaren de vaste aanvoerder van de Red Devils. Tijd voor een nieuwe kapitein dus.



Op zijn clubwebsite heeft Manchester United zojuist bekendgemaakt dat Michael Carrick de nieuwe kapitein wordt van de Red Devils. De Spanjaard Ander Herrera is de nieuwe vice-kapitein. Carrick speelt al twaalf jaar voor de club uit Manchester en is heel trots op de beslissing van 'zijn' Manchester United.



"Het is een enorme eer om kapitein te mogen zijn van een grote club als United", glundert de middenvelder in de Engelse media.