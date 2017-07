PSV-parel zet grote stap: "Maar niet alleen genieten.."

Hij is nog geen bekende naam bij PSV voor buitenstaanders, maar de laatste tijd klopt Cody Gakpo toch erg nadrukkelijk op de deur van trainer Phillip Cocu.



Hij mag deze zomer dan ook voor het eerst mee op trainingskamp met de hoofdmacht, naar Zwitserland (Verbier). Daar werkt hij veel onder spitsentrainer Ruud van Nistelrooy. "Ik heb al vaker onder hem getraind. In de A1 en B1 bijvoorbeeld. Ik ken hem goed, dat is een groot voordeel en natuurlijk kan ik heel veel van hem leren. Hij weet precies hoe je lichaam moet staan ten opzichte van een verdediger om direct na een actie gevaar te stichten. Op dat soort details wijst hij me", aldus Gakpo op de clubwebsite.



De watervlugge buitenspeler geniet met volle teugen. Dat was wel eens anders, want: "Een week voor de Otten Cup ging het helemaal mis en brak ik mijn kuitbeen. De eerste weken lag ik alleen maar op bed, terwijl al mijn teamgenoten (van PSV onder 19, red.) sterker zag worden. Dat is heel lastig, maar volgens mij ben ik goed teruggekomen. Dit is een prachtige ervaring, maar ik wil daar niet alleen van genieten. Het is genieten en hard werken. Ik luister daarom goed en probeer zoveel mogelijk dingen op te pikken."