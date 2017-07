'PSV weet al wie de opvolger van Arias moet worden'

Hij wordt deze zomer al een tijdje aan diverse clubs gelinkt, voornamelijk uit Engeland. En dus is de kans zeker aanwezig dat Santiago Arias spoedig gaat vertrekken bij PSV.



Mocht het zover komen, weet men in Eindhoven al wel wie zijn opvolger zou kunnen worden. Het gaat om landgenoot Luis Orejuela. De 21-jarige rechtsback wordt in de Colombiaanse media aan PSV gelinkt, en dat is volgens clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad niet zomaar: "Hij wordt inderdaad gevolgd door PSV", aldus de journalist op Twitter.



Orejuela is speler van Deportivo Cali, in zijn geboorteland.





¿Azúcar de EXPORTACIÓN? PSV Eindhoven interesado en Luis Manuel Orejuela, lateral del Deportivo Cali. Detalles en https://t.co/WneTYyWRHT pic.twitter.com/cQmIQLGBg7 — Alargue Caracol (@AlargueCaracol) 11 juli 2017

#PSV heeft volgens Colombiaanse media interesse in rechtsback Luis Orejuela (21). Hij wordt inderdaad gevolgd door #PSV. — Rik Elfrink (@RikElfrink) 11 juli 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.