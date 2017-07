PSV'er Luckassen: dit is mijn favoriete positie

Derrick Luckassen was in het afgelopen seizoen te bewonderen in het AFAS Stadion bij AZ, maar speelt na de zomer voor PSV in het Philips Stadion. We hebben het hier over een zeer multifunctionele speler, maar dat betekent niet dat Luckassen zelf geen voorkeur heeft.



In gesprek met Omroep Brabant zegt hij namelijk gelijk: "Ik speel het liefste centraal achterin. Het middenveld vind ik ook niet erg, maar back is niet mijn ding. Dan geef ik bij de trainer (Phillip Cocu, red.) aan dat het eigenlijk niet mijn ding is."



PSV heeft Luckassen vooral vanwege zijn fysieke vermogen gehaald. "Ik wil gewoon een goed seizoen gaan draaien en er staan. Ik wil laten zien wie Luckassen is. Ik ga hard werken om te spelen en wil me goed ontwikkelen. Niet vies van een beetje bikkelen? Nee, zeker niet. Ik heb een plan in m'n hoofd en weet wat ik wil. Een beetje bikkelen maakt mij niet uit."