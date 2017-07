'Internazionale neemt belangrijke Sánchez-beslissing'

De Italiaanse grootmacht Internazionale werd de voorbije weken vaak in verband gebracht met verdediger Davinson Sánchez van Ajax. Naar verluidt waren de Colombiaan en zijn zaakwaarnemers er zelfs al uit met de Nerazzurri. De clubleiding van Inter heeft echter definitief een streep gezet door de transfer van de verdediger naar Milaan.



Internazionale is nog altijd op zoek naar een nieuwe centrumverdediger, maar de beleidsbepalers van de Serie A-ploeg hebben besloten dat ze Sánchez een te dure optie vinden. Volgens het medium Calciomercato blijft Ajax vasthouden aan een vraagprijs van maar liefst 40 miljoen euro en dit vinden de Italianen gewoonweg te gortig. Naar verluidt was men bereid om tot ongeveer 25 miljoen euro te gaan.



Inter heeft nu Yerry Mina in het vizier, de jonge landgenoot van Sánchez die onder contract staat bij het Braziliaanse Palmeiras. Het is echter algemeen bekend dat deze stopper ook met FC Barcelona bezig is. Wat betreft de Ajacied kunnen we nog niet zeggen dat het zeker is dat hij in het aankomende seizoen in de Johan Cruijff ArenA speelt, ook Real Madrid zou immers belangstelling hebben.