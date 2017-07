"Hopelijk heeft Manchester United dit Lukaku al vergeven"

De werkgever van Romelu Lukaku tussen 2012 en 2013 was West Bromwich Albion. De club huurde Lukaku destijds van Chelsea. Big Rom overtuigde en wist zo een transfer naar Everton te versieren. Overtuigen deed hij onder andere door maar liefst drie keer raak te treffen tegen… Manchester United.



West Bromwich Albion reageerde via Twitter op de transfer van hun ex-spits. De club wenst hem veel succes, maar kon het toch niet laten om de beelden van z’n hattrick nog eens boven te halen. West Brom en Manchester United speelden toen 5-5 in een ware spektakelwedstrijd. "Hopelijk hebben ze je deze hattrick al vergeven", klinkt het.