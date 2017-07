Juventus haalt dan toch toptransfer van 40 miljoen binnen

Juventus is er dan toch in geslaagd om een eerste toptransfer te realiseren deze zomer. Het zag er even naar uit dat de Braziliaan een andere weg zou moeten inslaan, maar woensdag begint Douglas Costa wel degelijk aan zijn medische testen bij de Italiaanse topclub.



Bayern München vroeg in eerste instantie ongeveer 50 miljoen euro voor Costa. Dat bedrag bleek te hoog voor Juventus, maar niet voor de twee buren uit Manchester, City en United. Zij mengden zich dus in de race



Costa zelf sprak zijn voorkeur uit voor Juventus en dus kwam de twee clubs uiteindelijk toch tot een overeenkomst. Zo zal de Braziliaan eerst één jaar gehuurd worden voor zes miljoen euro. Pas daarna heeft Juventus een aankoopverplichting van 40 miljoen euro, waarbij Costa voor vijf seizoenen zal tekenen.



Woensdag legt Costa zijn medische testen af bij Juventus, verder staat de Braziliaan niks nog in de weg om de overstap naar Italië te maken.