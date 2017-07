'Transfer Januzaj wordt snel afgerond'

Het was al een tijdje duidelijk dat Adnan Januzaj geen toekomst meer had bij Manchester United. De offensieve middenvelder kon ook bij Sunderland op huurbasis niet echt overtuigen en José Mourinho nam hem dan ook niet mee op stage naar Los Angeles.



Januzaj kreeg zo de gelegenheid om een transfer te regelen en dat zou nu ook gebeurd zijn. Volgens El Diario Vasco heeft de Belg een akkoord bereikt met Real Sociedad. De Basken waren al een hele tijd geïnteresseerd en er was ook al een akkoord met Man Utd ter waarde van 11 miljoen euro.



Nu zou ook Januzaj begrepen hebben dat hij zijn carrière moet herlanceren en dat Sociedad een goede keuze voor hem is. In de komende uren zou zijn transfer helemaal afgerond kunnen worden.