OFFICIEEL: NEC stelt nieuwe hoofdtrainer aan

NEC heeft Adrie Bogers per direct aangesteld als nieuwe hoofdtrainer-coach voor het seizoen 2017-2018. Dat meldt de Eredivisie-degradant dinsdagmiddag via de officiële kanalen. De oefenmeester was al in dienst als assistent bij de Nijmegenaren. De optie in het contract van Bogers is gelicht, waardoor de oefenmeester vastligt tot 1 juli 2019.



"We hebben de afgelopen weken met meerdere kandidaten gesproken, passend in het gewenste profiel. Zij bleken de stap naar N.E.C. echter om verscheidene redenen niet te kunnen maken", vertelt technisch directeur Remco Oversier op de clubwebsite.



"Adrie heeft het natuurlijke aanzien, beschikt over de nodige ervaring en weet wat er nodig is om in de top van de Jupiler League te presteren. De keuze om hem tot hoofdtrainer-coach te benoemen is daarom misschien verrassend, maar ook logisch. Zo wijken we namelijk niet af van het plan dat we opgezet hebben. Door de optie in het contract van Adrie te lichten, bouwen we door aan de lange termijn. Voor het einde van het seizoen 2017-2018 gaan we kijken of dat in de functie van hoofdtrainer of van assistent-trainer zal zijn in de toekomst", aldus Oversier.