"De kans is groot dat Van Persie alsnog naar Feyenoord komt"

Het nieuwe uittenue van Feyenoord werd maandagmiddag gepresenteerd door comedian Jandino Asporaat. De komiek was zeer te spreken over het nieuwe uitshirt voor de Rotterdammers.



"Ik vind hem waanzinnig mooi, hij is prachtig", vertelt de komiek aan RTV Rijnmond. "Maar ik vind hem ook gedurfd, want de meeste mensen zouden denken, we houden lekker iets met dat rood. Ik vind het zwart met groen ook een eerbetoon aan de stad, de kleuren van Rotterdam. Ik vind het prachtig en ben er helemaal blij."



De spanning voor de bekendmaking werd via sociale media opgebouwd. "Iedereen was benieuwd wat er zou gaan komen. Het publiek reageerde hartstikke enthousiast", weet Asporaat. Enkele supporters gingen er vanuit dat Robin van Persie gepresenteerd zou worden. "Ik hoopte het ook, maar de kans is groot dat hij straks alsnog komt. Blijf wachten, hij komt", aldus de grappenmaker.