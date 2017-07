Officieel: Feyenoorder tekent bij: "Mooie uitdaging"

Jan-Arie van der Heijden bereikte eind vorig seizoen al een akkoord met Feyenoord over een verbintenis tot medio 2020. De verdediger heeft zijn contractverlenging dinsdag officieel bekrachtigd.



"In mijn eerste seizoen bij Feyenoord heb ik niet alles gespeeld, maar ik ben in mezelf blijven investeren en heb het geloof gehouden dat het goed kwam", vertelt Van der Heijden op de clubwebsite. "Dat resulteerde vorig jaar in een mooi seizoen, een kampioenschap en een nieuw contract, daar ben ik heel blij mee."



De Feyenoorder ziet na afgelopen jaar nog volop uitdagingen. "Kampioen van Nederland blijven is een mooie uitdaging, terwijl we in augustus met de Johan Cruijff Schaal al de eerste prijs van het seizoen kunnen winnen. Ook spelen we nog om de KNVB Beker en in de Champions League, dat zijn genoeg mooie uitdagingen voor de club en voor mezelf. Daar kijk ik heel erg naar uit."





🖋️ | Het akkoord was er al, nu staat ook de handtekening op papier. Jan-Arie van der Heijden is officieel Feyenoorder tot 2020!#Feyenoord pic.twitter.com/GmtK5QZAlc — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) 11 juli 2017