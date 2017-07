"Betwijfel of het verhaal rond Van Dijk écht klaar is"

Southampton-verdediger Virgil van Dijk hoopt deze zomer op een mooie transfer binnen de Premier League. Liverpool leek de topkandidaat te zijn, maar haakte abrupt af na een klacht van diens broodheer. De vraag is alleen of dat onderdeel is van het transferspel.



De Oranje-international (25) zelf zou alleen naar Anfield willen verhuizen en dus lijkt een nieuwe poging reëel. "Liverpool heet voorin veel smaken, maar ik maak me zorgen over de defensie en zeker nu ze de Champions League ingaan. Ik betwijfel of het verhaal rond Virgil van Dijk écht klaar is", aldus Jamie Redknapp.



De oud-middenvelder van Liverpool vervolgt tegenover Sky Sports: "Ik denk dat er nog wel wat ruimte is in die situatie. Liverpool is nu afgehaakt, maar ik zie Van Dijk vertrekken. Hij wil zelf graag onder Jürgen Klopp spelen en dus zou het me niet verbazen als het alsnog rond komt."



Redknapp juicht dat ook toe. "Hij kan het verschil maken. Hij is kolossaal. Hij is defensief fantastisch, speelt aanvallend zijn rol en scoort ook. Dat is precies wat Liverpool nodig heeft."