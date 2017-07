Ten Hag is duidelijk: "Hij heeft een streepje voor"

Nick Marsman verruilde FC Twente transfervrij voor FC Utrecht. Ook in de Domstad had de goalie een basisplaats willen afdwingen, maar voorlopig geniet David Jensen 'gewoon' het vertrouwen.



"Dat hebben we vooraf ook duidelijk gesteld", zo benadrukt trainer Erik ten Hag in gesprek met Voetbal International. "David heeft een streepje voor op dit moment, omdat hij vorig seizoen uitstekend gepresteerd heeft."



Ten Hag vervolgt zijn uitleg: "Mede daardoor hadden wij een heel stabiele verdediging. De samenwerking met de verdediging is ook goed. Daarnaast heeft David zelf grote sprongen voorwaarts gemaakt. Hij krijgt in eerste instantie ook de voorkeur."



Jensen kwam vorig seizoen in de ploeg voor de geblesseerde Robbin Ruiter. Laatstgenoemde is inmiddels vertrokken en nog clubloos.