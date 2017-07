Officieel: Ajax zwaait ook jonge Gudelj uit

Ajax neemt per direct afscheid van Dragisa Gudelj. De verdediger van de Amsterdammers heeft onderdak gevonden in Zwitserland, bij FC Wohl. Die club komt uit in de tweede divisie.



Gudelj had in de hoofdstad nog een verbintenis tot de zomer van volgend jaar, maar die samenwerking komt nu dus ten einde. De in Breda geboren voetballer (19) kwam bij Ajax niet verder dan het beloftenteam en gaat zijn geluk nu beproeven bij het Zwitserse FC Wohl.



De verdediger kwam twee seizoenen uit voor Ajax. Hij werd gelijktijdig met broer Nemanja Gudelj ingelijfd, maar de international van Servië hield het al na één seizoen voor bekeken toen hij niet meer wekelijks in het elftal stond. Inmiddels is hij te bewonderen in de Chinese Super League.