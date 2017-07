Nog geen witte rook: "Dat had PSV zelf ook verwacht"

PSV is met een brede selectie begonnen aan het nieuwe seizoen, maar de kans is groot dat er nog verschillende mutaties plaatsvinden voor 1 september. Clubwatcher Rik Elfrink rekent nog op in- en uitgaande transfers in Eindhoven.



"Er moet natuurlijk nog het nodige gebeuren bij PSV", stelt de journalist van het Eindhovens Dagblad. "Maar zo langzamerhand worden de eerste contouren van seizoen 2017/2018 worden wel duidelijk. Derrick Luckassen sluit vandaag aan. Dat is een belangrijke aankoop voor PSV."



Elfrink rekent nog op een vertrek van Jetro Willems en Santiago Arias. Wel noemt hij de situatie voor beide backs 'lastiger dan vooraf gedacht'. "Voor Willems is volgens mij wel belangstelling, maar hij was vorig jaar ook erg kritisch bij het kiezen van een club. Misschien wil hij niet naar Galatasaray, dat kan. Het kan ook best zijn dat hij daar later wel naar toe gaat."



"Arias verbaast mij een beetje. Ik had eigenlijk verwacht dat hij een van de eersten zou zijn die weg zou gaan. Dat had PSV zelf ook verwacht. Dus het verbaast mij een beetje dat daar weinig rumoer rond is. Zij zullen vervangen worden", zo besluit Elfrink.