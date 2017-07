Urby Emanuelson heeft zich maandag verbonden aan FC Utrecht en kan donderdag wellicht al debuteren in de voorronde Europa League-wedstrijd tegen Valletta FC. De oud-Ajacied hoopt op permissie.



"De club is druk bezig om de papieren in orde te maken. Het zou mooi zijn als ik erbij kan zijn, maar het zullen sowieso geen negentig minuten worden", vertelt Emanuelson aan De Telegraaf. Zijn motivatie is in ieder geval dik in orde. "Als je terugkijkt heb ik een paar verkeerde keuzes gemaakt. Daarom was ik nu op zoek naar vastigheid en het vertrouwde. Nederland was daarvoor de enige goede optie."



In de Domstad hoopt Emanuelson niet alleen voetballend van waarde te zijn. "Ik denk dat ik jonge jongens wijzer kan maken in bepaalde keuzes. Bijvoorbeeld wanneer je wel of niet voor het buitenland moet gaan. Ik zal dan meegeven dat je soms ook blij moet zijn met wat je hebt. Dat is een van de lessen die ik heb geleerd."