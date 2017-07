'PSV-fans moeten vrezen: interesse voor Pröpper'

Het is stil rond het Russische Zenit Sint-Petersburg, maar een vertrek van Davy Pröpper is zeker niet uit te sluiten. SS Lazio wil de PSV-middenvelder volgens La Repubblica inlijven.



De Romeinen dreigen afstand te moeten doen van Lucas Biglia. Met name het ambitieuze AC Milan zou in de race zijn voor diens handtekening. Mocht hij inderdaad een transfer maken, dan geldt Pröpper als een serieuze kandidaat om de plek in te nemen.



Pröpper ligt bij PSV nog vast tot medio 2020. Geïnteresseerde clubs zullen dus de hoofdprijs moeten ophoesten om de oud-Vitessenaar op te halen uit Eindhoven. In januari toonde Zenit al concrete interesse, maar in dat stadium wilde de clubleiding geen medewerking verlenen.



Ook Ogüzhan Özyakup van Besiktas is een optie voor SS Lazio.