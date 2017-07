TRANSFERUURTJE: Zeegelaar, Sánchez, Benteke, Tapia en James

De laatste transfergeruchten en -nieuwtjes lees je elke dag op SoccerNews.nl. In de rubriek 'Transferuurtje' verzamelt de redactie de meest interessante en bizarre transferberichten in een handig overzicht.



Nederland:

Op dit moment is de Poolse spits Arek Milik nog de duurste speler die ooit verkocht werd door Ajax. De goalgetter vertrok voor ongeveer 32 miljoen euro naar het Italiaanse Napoli, maar wordt binnenkort mogelijk uit de boeken 'getransfereerd'. Voorzitter Florentino Pérez zou namelijk in Amsterdam geweest zijn. Volgens het Colombiaanse medium Antena 2 was de preses in onze hoofdstad om met verdediger Davinson Sánchez van Ajax te praten over een transfer naar het Estadio Santiago Bernabéu van Real Madrid. De Amsterdammers vragen 40 miljoen euro voor de international van Colombia, maar dat is een bedrag dat de Madrilenen wel in kas hebben. Besluiten zij dat Sánchez echt aangekocht moet worden, dan is Sánchez zo goed als onhoudbaar voor de club van oefenmeester Marcel Keizer.





Het wordt met de dag onwaarschijnlijker dat Marvin Zeegelaar naar Feyenoord komt. De Rotterdammers zijn nog op zoek naar een linksback, maar kunnen niet zo goed overweg met de gekte van de transfermarkt. Sporting Portugal vraagt een heel erg pittig bedrag voor zijn Nederlandse verdediger. De Portugese krant A Bola meldt dat de Portugezen liefst 5 miljoen euro vragen voor Zeegelaar. De back mag weliswaar vertrekken, men stelt zijn aanwezigheid niet meer op prijs, maar hij mag dus niet weg voor een appel en een ei. Het dagblad meldt ook dat de verschillende geïnteresseerden eigenlijk allemaal met stijgende verbazing gereageerd hebben op het prijskaartje dat Sporting voor ogen heeft.



Feyenoord beschikt over een aantal spelers die absoluut niet mogen vertrekken, zoals bijvoorbeeld spits Nicolai Jörgensen en middenvelder Tonny Vilhena. Wat betreft een aantal andere namen ligt het toch ietsje anders. Marko Vejinovic lijkt geen toekomst te hebben in Rotterdam, evenals Simon Gustafson en ... Renato Tapia. Die laatste, de Peruviaanse middenvelder, staat volgens de Engelse media in de belangstelling van het Crystal Palace van Frank de Boer. De Londenaren worden te pas en te onpas in verband gebracht met allerlei spelers, maar nu is het dus de beurt aan de Feyenoorder. Opvallend is dat men meldt dat 'Feyenoord zal vechten om Tapia te behouden' en dat lijkt toch heel erg onwaarschijnlijk, want eigenlijk heeft de middenvelder geen minuut geïmponeerd in De Kuip.



Buitenland:

Everton heeft zijn sterspeler Romelu Lukaku voor 85 miljoen euro verkocht aan Manchester United en zal nu op zoek moeten naar een vervanger. Sandro Ramirez en Wayne Rooney werden al aangekocht, maar er moet nog een scorende spits bij komen. Volgens de Engelse media wordt dat Christian Benteke. De Rode Duivel deed het in het verleden bijzonder goed bij Aston Villa en verdiende op die manier een absolute megatransfer naar het Anfield Road van Liverpool. Bij de Reds wist hij zijn topniveau echter niet door te trekken en momenteel is de Belg eigendom van het Crystal Palace van coach Frank de Boer. Benteke zou echter naar Everton gaan vertrekken.





De naam van James Rodriguez is in het afgelopen jaar wel heel erg vaak gevallen in de diverse transferbulletins. Logisch ook wel, want de nummer tien heeft het totaal niet naar zijn zin bij zijn werkgever Real Madrid. De Colombiaan zou nu voor een transferverrassing gaan zorgen. In het recente verleden werd James, die niet tot de selectie van de Madrilenen behoorde voor de Champions League-finale tegen Juventus, vooral in verband gebracht met ploegen als Chelsea, Manchester United en Paris Saint-Germain. Volgens het medium AS is hij nu echter op weg naar het Duitse Bayern München. Rodriguez en de oefenmeester in Beieren Carlo Ancelotti kennen elkaar goed en dit zou de doorslag hebben gegeven.