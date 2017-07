Officieel: Verbeek krijgt congé van VfL Bochum

Oefenmeester Gertjan Verbeek is niet langer werkzaam bij VfL Bochum. De Duitse media wisten het op dinsdagmorgen al te vertellen, maar nu is het ook daadwerkelijk officieel geworden. De ploeg maakt via zijn officiële website bekend dat de Nederlander per direct is ontslagen.



Bochum geeft ook wat uitleg over de waarom-vraag. De Duitsers melden namelijk dat er een groot verschil in ideeën was ontstaan tussen de clubleiding van de ploeg en Verbeek. In het afgelopen seizoen vielen de prestaties van Bochum dan ook bepaald niet mee: het team werd negende op het tweede niveau van Duitsland. Aanvankelijk mocht Verbeek blijven zitten, maar nu is de maat dan toch echt vol voor Bochum.



Eerder op dinsdag claimde Verbeek nog van niets te weten. "Ik ben nu op weg naar de club, daar hebben we zo meteen een gesprek. De club zal daarna wel naar buiten treden als er nieuws is. Daar kan ik nu niet op vooruitlopen. Ik weet niet hoe BILD en de andere media aan deze informatie komen. Er zal wel weer iemand naar de pers gelekt hebben." De Nederlander is nu wél ingelicht.