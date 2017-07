'Ajax krijgt transferbericht uit Barcelona'

Ajax werd in de afgelopen maanden in verband gebracht met een groot aantal spelers, waaronder aanvaller Munir El Haddadi van FC Barcelona. De Spaanse Marokkaan mag vertrekken uit Catalonië, maar gaat niet in Amsterdam voetballen. Hij prefereert volgens Sport een ander vervolg van zijn carrière.



Ajax wilde El Haddadi volgens eerdere berichten huren met een optie tot koop, maar de speler in kwestie wil gewoonweg definitief verkassen uit het Camp Nou-stadion. Hij heeft volgens het hierboven genoemde dagblad een paar opties. Schalke 04 wil hem graag hebben, maar dat geldt ook voor Southampton, West Ham United en Crystal Palace. Daarnaast is er een niet nader genoemd Frans team dat hem graag aan zijn selectie toe zou willen voegen.



Het is duidelijk dat Barcelona 14 miljoen euro vraagt voor de diensten van El Haddadi. De Catalanen waren er eigenlijk wel uit met het Rusissche Zenit Sint-Petersburg, dat de vleugelspits wilde kopen voor 20 miljoen euro. El Haddadi en zijn zaakwaarnemers besloten echter dat zij niet zoveel zagen in Rusland als volgende bestemming.